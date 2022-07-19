Казань заняла 5-е место в рейтинге городов России с лучшими летними развлечениями

Фото: Максим Платонов

Казань замкнула топ-5 рейтинга российских городов с лучшими летними развлечениями. Столица Татарстана уступила Сочи, Санкт-Петербургу, Калининграду и Краснодару.

За Казань проголосовал почти каждый пятый опрошенный. Чаще всего респонденты отмечали большое количество красивых прогулочных мест в городе — 83%. Нравится столица Татарстана также за мягкий климат (60%) и летние веранды кафе, ресторанов и баров (49%), следует из исследования сервиса «Работа.ру» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Фото: Максим Платонов

За Сочи проголосовали 65% респондентов. Город нравится россиянам комфортным климатом, красивыми улицами и набережными для променада (62%). Респонденты также обратили внимание на большое количество пляжей и аквапарков (48%).

Санкт-Петербург набрал 34% голосов. Россияне отметили большое количество красивых мест для прогулок (87%), комфортную летнюю погоду (52%) и обилие кафе, ресторанов и баров с летними верандами (52%).

За Калининград проголосовал почти каждый третий опрошенный — 30%. Город нравится жителям России за прогулочные зоны и красивые улицы (80%), климат (60%) и интересные события на открытом воздухе в регионе (40%).

Краснодар, который занял четвертое место в рейтинге, получил 26% голосов. Россияне выбирают его за комфортный климат (66%) и обилие сезонных фруктов и овощей (50%). Также респонденты обратили внимание на красивые улицы и набережные (64%).

В топ-10 также вошли Москва (17%), Ростов-на-Дону (14%), Владивосток (14%), Нижний Новгород (12%) и Волгоград (8%). В исследовании участвовали 3,5 тысячи человек старше 18 лет из всех регионов России.



Напомним, Казань оказалась в числе лидеров во многих рейтингах. Так, в этом году столица Татарстана заняла четвертое место в списке городов, наиболее популярных среди туристов для отдыха на майские праздники.



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Татьяна Демина