Сбер выдал студентам Поволжья льготных кредитов на образование на 120 миллионов рублей

На территории присутствия Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк растет популярность образовательных кредитов. За первое полугодие 2022 года банк выдал таких кредитов на общую сумму 120 миллионов рублей. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

— Сбер всегда поддерживает стремление людей к обучению. И повышение доступности качественного образования — один из наших ключевых приоритетов. Именно поэтому мы предложили программу льготного образовательного кредитования, которая позволяет решать эту важнейшую задачу. Образовательный кредит помогает студентам выбрать тот вуз, в котором они действительно хотят учиться. При этом, благодаря условиям программы, ежемесячный платеж минимальный, а выплатить основной долг студент может уже после того, как окончит обучение и начнет работать по специальности. И я считаю, что это отличная возможность каждого построить успешный карьерный трек и найти свое призвание в жизни.

Для обеспечения максимально удобного доступа к получению образовательного кредита с господдержкой по ставке 3% годовых, оформить кредит можно не только в офисе банка, но и прямо в учебном заведении — у мобильного менеджера Сбера.

Оставить заявку на консультацию можно на сайте банка. Менеджер Сбера перезвонит, чтобы выбрать удобное время и место встречи. Сотрудник ответит на вопросы по условиям кредита и поможет подать заявку. Сервис бесплатный и предоставляется всем клиентам Сбера в 247 городах России.

Также напомним, в конце августа 2020 года ставка по кредитам на образование с господдержкой была снижена с 8,5% до 3%. Оформить кредит можно, даже не имея работы. Не нужно ни справки о доходах, ни залога, ни поручителя. Достаточно заполнить заявление, иметь договор с вузом и счет на оплату обучения. Кредит можно взять на оплату любого периода учебы в любом российском вузе, имеющем лицензию (проверить ее наличие можно на сайте Рособрнадзора) и аккредитацию: семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры или аспирантуры. При этом банк допускает переоформление кредита с сохранением субсидии в случае, если обстоятельства изменились: например, студент решит поменять специальность или университет либо возьмет академический отпуск.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту: 40% — в первый год, 60% — во второй и в полном объеме — с третьего года. Максимальный срок кредита — это срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, при желании можно погасить кредит досрочно. Увеличение льготного периода дает выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.

Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте банка и портале СберСова.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»