В Татарстане за минувшие сутки выявили 45 новых случаев COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 45 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 153 707.

За сутки госпитализировали 28 человек. Выздоровели 18 татарстанцев, всего — 150 392, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии инфекция унесла жизни 1 996 татарстанцев. За сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Татьяна Леухина