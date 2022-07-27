Итоги работы за I полугодие 2022 г. подведены на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов РТ

26 июля 2022 года состоялось совместное совещание финансовых, казначейских и налоговых органов под председательством президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. В совещании приняли участие председатель Комитета Государственной думы по экономической политике Максим Топилин, премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, руководители министерств, ведомств и муниципальных образований республики.



Об итогах работы налоговых органов в Республике Татарстан за первое полугодие 2022 года доложил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан Марат Сафиуллин.

В докладе руководитель управления отметил, что в июне поступления в консолидированный бюджет республики возросли к июню 2021 г. почти в полтора раза (+45%), что говорит о высокой устойчивости экономики Татарстана. За январь — июнь 2022 г. на территории Республики Татарстан мобилизовано налоговых платежей 634,6 млрд руб. с увеличением к январю — июню 2021 г. в 1,5 раза (+152,3 млрд руб.); поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование составили 89,5 млрд руб. и увеличились на 8,4% (+7 млрд руб.). Доля налогов, зачисленных в федеральный бюджет, составила 66%, в консолидированный бюджет республики — 34% всех платежей.

Говоря о наиболее значимых налоговых доходах консолидированного бюджета республики, Сафиуллин отметил, что поступление налога на прибыль увеличилось по сравнению с I полугодием прошлого года в 1,8 раза (+41,6 млрд руб.). Основные факторы роста — высокие финансовые показатели организаций за прошлый год и I квартал текущего года, а также благоприятные цены на нефть. В части налога на доходы физических лиц руководитель управления отметил, что рост его поступлений в консолидированный бюджет республики на 12,7% (+5 млрд 650 млн руб.) к I полугодию 2021 года обеспечен, даже несмотря на возросшие в 1,8 раза (+4,8 млрд руб.) возвраты налога населению по имущественным и социальным вычетам. В целях финансовой поддержки населения сроки камеральных проверок максимально сокращены (в среднем проверка занимает не больше 15 дней). В таком оперативном режиме проверено начиная с марта 276 тысяч деклараций.

Говоря о результативности контрольных мероприятий в I полугодии, то по сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления возросли в 1,3 раза, в ходе контрольной работы взыскано 3,4 млрд рублей. Это связано прежде всего с повышением качества доказательственной базы по результатам проверок, о чем свидетельствует судебная практика: в первом полугодии почти 90% оспариваемых сумм рассмотрено в пользу бюджета.

Особое внимание руководителем управления обращено на изменение взаимоотношений с плательщиками. Основная парадигма развития налоговых органов в перспективе 2030 г. — перенос исчисления налогов и составление отчетности на свою сторону для снижения издержек бизнеса и граждан. Многое уже сделано в этом направлении: очень востребованным стал налоговый режим для самозанятых без отчетности и ведения учета, кардинально упрощен порядок формирования гражданами деклараций в личном кабинете на возврат НДФЛ, отменены декларации по земельному и транспортному налогам для организаций.

«Следующий прорывной шаг — это внедрение в экспериментальном порядке с июля этого года в Татарстане и еще трех регионах России специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» для организаций и индивидуальных предпринимателей с численностью не более пяти человек и выручкой до 60 млн рублей. О нем я уже неоднократно докладывал, поэтому отмечу только основные его преимущества: во-первых, полное отсутствие какой-либо отчетности и деклараций, при этом поставщиками данных для расчета нами налога будут выступать уполномоченные банки, и, во-вторых, нулевой тариф по страховым взносам при сохранении всех социальных гарантий. Мы видим интерес к новому режиму, выбор за бизнесом», — отметил в своем выступлении Марат Сафиуллин.

В продолжение темы внедрения новых технологий взаимодействия с плательщиками руководитель управления проинформировал, что президентом России подписан закон о введении с 1 января 2023 года института единого налогового счета налогоплательщика. «Всего один платеж в месяц, и только два реквизита — ИНН и сумма налога. Будет единое сальдо расчетов с бюджетом, соответственно, случаи, когда у плательщика одновременно имеется задолженность и переплата по разным видам налогов, уйдут в прошлое. Положительное сальдо, то есть переплата, будет активом, срок возврата которой сокращается до одного дня. Таким образом, впервые организациям и гражданам представится возможность «одними глазами» с нами видеть детализацию начислений и уплаты налогов», — отметил Марат Сафиуллин.

Переходя к задолженности, руководитель управления отметил, что снижение платежеспособности, вызванное санкционным давлением, вносит серьезные коррективы в работу с долгом, в результате его рост в консолидированный бюджет республики стал одним из самых больших за последнее время — на 23% к началу текущего года. «Анализ показывает, основными причинами роста долгов стали сложности с адаптацией некоторых представителей бизнеса к работе в новых условиях, что создает неплатежи по всей цепочке контрагентов и в конечном итоге приводит к несвоевременной уплате налогов. Вместе с тем хочу отметить, что удалось существенно продвинуться в работе с гражданами по своевременной и полной уплате ими имущественных налогов. В результате за I полугодие количество должников — физических лиц снижено к началу текущего года на 270 тыс. чел., или на треть, а сумма долга уменьшилась на 757 млн руб., или на 28%. И такая динамика носит устойчивый характер», — сказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ.

Заканчивая выступление, Марат Сафиуллин заверил, что вся необходимая помощь бизнесу и гражданам в условиях санкционного давления будет оказана налоговыми органами в кратчайшие сроки и в полном объеме. «Уверен, что профессионализм и компетентность наших сотрудников позволят обеспечить устойчивое поступление администрируемых доходов», — подчеркнул он.