В Казани с 1 сентября откроется новый учебный корпус гимназии №18 с коворкингом

В Казани с 1 сентября откроется новый учебный корпус гимназии №18 с татарским языком обучения — за парты сядут 670 школьников, в том числе 95 первоклассников, сообщили в мэрии города.



— Традиционно к новому учебному году мы открываем новые школы, и этот год не исключение. Завершаются строительные работы в новом корпусе гимназии №18, рассчитанном еще на 300 учащихся. Это будет современная школа с большой столовой, спортивным и актовым залом, — рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Сейчас в школе завершают чистовую отделку, завозят мебель. Первое здание гимназии №18 по ул. Кул Гали, 13 построено в 1982 году как детский сад и переоборудовано под гимназию в 1994 году.

Фото: kzn.ru

В Казани отремонтировали 144 школьных столовых, что составляет 78% от их общего числа. Количество посадочных мест в обеденных залах с 2019 года увеличили на 7,1 тыс. для растущей численности учеников.

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Маргарита Головатенко