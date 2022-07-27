Ремонт дороги по улице Николая Ершова в Казани выполнен на 70% — с его начала там образуются сильные пробки

Фото: пресс-служба Миндортранса Татарстана

В Казани ремонт дороги по улице Николая Ершова выполнен на 70%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Ремонтом, который ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», занимается ООО «Автодорстрой». Рабочие уложили выравнивающий слой на площади 45 тыс. кв. метров, установили 2,37 тысячи погонных метров бортовых камней и отремонтировали асфальтобетонное покрытие на тротуаре площадью 2,8 тысячи «квадратов».

На ремонтируемом участке планируют установить 62 дорожных знака, пешеходные ограждения и два остановочных павильона. Проект также предусматривает нанесение дорожной разметки.

Фото: Инна Серова

«Реальное время» рассказывало, что с началом капитального ремонта дороги на улице Николая Ершова появились проблемы с движением транспорта по ней. Апогея пробки в районе Советской площади достигли к середине июня.

О сложностях ремонта одной из центральных столичных улиц, работах, на которые по нацпроекту будет потрачено без малого 250 млн рублей, везучем подрядчике Главтатдортранса и причинах, по которым ремонт 1,7 км дорожного полотна растянется на целых полгода, — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина