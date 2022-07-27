В Госдуме предложили ограничить для иноагентов право на налоговые вычеты и скидки по штрафам

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ограничить для иноагентов право на налоговые вычеты и скидки по административным штрафам. Свое обращение он направил главе Минфина Антону Силуанову.

Он напомнил, что в декабре вступает в силу закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Этот документ запрещает иностранным агентам пользоваться системой упрощенного налогообложения.

Фото: duma.gov.ru

При этом иноагенты по-прежнему могут пользоваться такими мерами поддержки, как скидки по административным штрафам за нарушения ПДД или налоговые вычеты (например, при покупке жилья), как и другие граждане.

Федоров отметил, что в результате складывается ситуация, когда лицо — иностранный агент получает средства из иностранных источников, в том числе из недружественных стран, на ведение информационной деятельности против интересов российского государства, но при этом может пользоваться предусмотренными данным государством льготами и мерами поддержки, пишет RT.



В конце июня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о регулировании деятельности иностранных агентов в России. Согласно закону, иностранным агентом могут признать российское или иностранное юрлицо, независимо от его организационно-правовой формы, общественное объединение или иное объединение лиц, иностранную структуру без образования юридического лица, а также физическое лицо, независимо от его гражданства.



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Татьяна Леухина