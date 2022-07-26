«Татнефть» создаст в Татарстане карбоновые фермы для компенсации выбросов СО2
Компания «Татнефть» создаст в Татарстане карбоновые фермы, которые смогут поглощать больше парниковых газов, сообщили в Telegram-канале компании во вторник.
— Это естественные природные территории, способные поглощать больше парниковых газов. Чтобы участок леса стал карбоновой фермой, его надо прореживать, убирать мусор и сухостой, проводить подкормку, прорубать просеки, — говорится в сообщении.
Проект реализуется совместно с Институтом леса Сибирского отделения РАН. Экологи подбирают места для будущих ферм — как правило, это хвойные леса:
— Ученые из Новосибирска заложили пробные площадки в Азнакаевском, Зеленодольском, Арском, Лаишевском районах, отобрали пробы керна деревьев и пробы почв, изучили климатические условия. На основе результатов будут разработаны рекомендации о том, где и как нужно проводить мероприятия, чтобы поглощающая способность леса увеличилась, — указано в комментарии.
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