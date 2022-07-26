В Татарстане представили разработки для аграриев на «Дне поля»

Фото: кадр видео / ТНВ

В Лаишевском районе Татарстана на площади 200 га проходит «День поля» аграрной науки. На нем сконцентрировано то, что поможет аграриям поднять урожайность своей продукции, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Так, например, на мероприятии под Казанью представили разработку казанских специалистов — универсальную метеостанцию. Она помогает собирать данные, которые аграрии смогут использовать для планирования посевов, сбора урожая и подтверждения опасных заболеваний.

Как объяснил руководитель проектов компании по производству контрольно-измерительных устройств Рауль Нуриахметов, все сельскохозяйственные работы — дорогостоящие, и оборудование может помочь избежать лишних затрат. Мобильная санкция разработана в рамках цифровизации АПК.



— Наша основная задача на сегодняшнем мероприятии — показать сельхозпроизводителям новинки сортов, показать, как они себя ведут при различных технологиях, и ответить на вопросы сельхозпроизводителей — как получить высокий урожай, — прокомментировал директор Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства РАН Рустам Низамов.

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Маргарита Головатенко