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В Чувашии заявили о готовности к запуску двух заводов в ДНР

14:57, 26.07.2022
В Чувашии заявили о готовности к запуску двух заводов в ДНР
Фото: wikimedia.org

Все готово к запуску в кратчайшие сроки Донецкого электротехнического завода и Торезского электротехнического завода в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает глава Чувашии Олег Николаев.

На предприятиях можно будет создать более ста новых рабочих мест, отметил он.

— Самое главное, ДНР получит нужную продукцию — это прежде всего подстанции, основанные на современных технологиях модульного решения, и производства, полностью локализованные на их территории, — написал Николаев в своем Telegram.

Глава Чувашии находится с рабочим визитом в ДНР. Вместе с главой республики Денисом Пушилиным он обсудил ход восстановления экономики и пострадавшей инфраструктуры региона.

В конце мая Чувашия взяла шефство над Донецким и Торезским заводами в Донбассе. Николаев сообщал, что, помимо этого, власти региона окажут содействие в восстановлении кооперационных цепочек для производства электротехнического оборудования, в котором нуждаются территории населенных пунктов ДНР.

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Татьяна Леухина
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