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В Казани пробка возле «Меги» растянулась почти на четыре километра

18:59, 25.07.2022
В Казани пробка возле «Меги» растянулась почти на четыре километра
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани сегодня вечером пробка возле торгового центра «Мега» растянулась почти на четыре километра. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Движение затруднено из-за дорожных работ на этом участке. Сильные заторы образовались и на улицах возле проспекта Победы: ул. Родины, Минской.

Напомним, с 15 июля для автомобилей закрыли участок дороги по ул. Фучика от ул. Минской до ул. Закиева. Ограничения продлятся до 4 августа. Водителям рекомендовали объезжать перекрытый участок по улице Фучика через проспект Победы, улицу Минскую и Закиева.

Фото: скриншот

Также пробки наблюдаются в Щербаковском переулке, на улицах Пушкина, Лево-Булачной.

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Татьяна Леухина
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