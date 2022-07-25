Объем поступлений «парковочных средств» в казну Казани благодаря штрафам вырос в два раза

В первом полугодии 2022 года удалось установить почти 270 блокираторов на колеса автомобилей, оставленных на муниципальных парковках без госномеров. В результате количество свободных мест на муниципальных парковках выросло в среднем на 30%, количество парковочных сессий — более чем на 70%, а сумма оплат за парковку выросла на 27%, уверяют в управлении транспорта Казани.

Сами блокираторы колес на машинах, оставленных без государственных номеров на муниципальных парковках Казани, начали устанавливать с 23 декабря 2021 года. На нем указывается номер телефона контакт-центра, на лобовом же стекле автомобиля размещается уведомление о блокировке колеса.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сокрытие госномеров, как оказалось, довольно распространенная практика среди казанцев, которые таким образом пытаются избежать оплаты, всего зарегистрировано 1,5 тысячи случаев за первое полугодие 2022 года. Потери доходов от оплаты парковок в итоге упали в 100 раз, отметили в мэрии Казани.



Председатель комитета по транспорту исполкома Казани Амир Сафин, комментируя итоги работы муниципального паркинга на территории столицы Татарстана в первом полугодии 2022 года, заявил, что на сегодняшний день на порталах оплаты парковки зарегистрированы более 256 тысяч пользователей. Всего же более 545 тысяч казанских автовладельцев хотя бы раз воспользовались парковками, принадлежащими городу. В первом полугодии 2022 года зарегистрировано более 33 тысяч новых пользователей.

В исполкоме Казани отметили, что «система единого городского парковочного пространства» внедрена в феврале 2015 года. Сегодня общее количество муниципальных парковочных мест в городе составляет 6 648 на 165 участках. В бюджет Казани поступило 58 миллионов рублей по линии оплаты одними казанцами парковочных мест, еще 47,6 млн — по линии штрафов за неуплату другими казанцами.

При этом, хотя в столице Татарстана количество оплат муниципальных парковок через мобильные приложения увеличилось до 67%, паркоматами пользуется лишь 1% автомобилистов, тогда как в начале проекта их было 23%. Еще 32% оплачивают паркинг через СМС.

Фото: Максим Платонов

Как уверяют в исполкоме, в 2022 году обновлено программное обеспечение автоматизированной информационной системы «Казанский паркинг», что «позволило ускорить работу мобильного приложения и сделать его более стабильным». В данный момент также ведется тестирование бесконтактной оплаты в системе «Сбер Pay» дополнительно к уже существующей в системе «Яндекс Pay».

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Сергей Афанасьев