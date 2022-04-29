Российские пользователи подали иск против Apple на 90 млн рублей из-за отключения Apple Pay

Российские пользователи гаджетов Apple подали коллективный иск в суд из-за одностороннего отключения сервиса Apple Pay. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего партнера адвокатского бюро «Чернышов, Лукоянов и партнеры» Константина Лукоянова.



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Он добавил, что иск подан в Пресненский районный суд Москвы. Ответчиками будут выступать Apple Inc., Apple Holding B.V. и ООО «Эппл Рус». В первую очередь, отметил Лукоянов, требования направлены против американской материнской компании, которая и принимала решение об отключении сервиса в России, и во вторую — к ее дочерним предприятиям.

Похожее заявление в суд подали 20 россиян 27 апреля. Они требуют от компании компенсации в размере 10 тысяч рублей каждому из-за того, что на устройствах Apple перестал работать Apple Pay. Заявление также будет рассматривать Пресненский суд Москвы.

Выдвинуть требования против Apple планируют и в Евросоюзе, сообщает газета Financial Times. В этот раз причиной послужило то, что компания не дает своим пользователям альтернативные способы бесконтактной оплаты, кроме Apple Pay. Эксперты оценивают, что за нарушение антимонопольного законодательства корпорация может отдать до 10% глобальной прибыли.

Артем Гафаров