Банк России в конце года планирует возобновить выпуск купюр номиналом в 5 и 10 рублей

В конце этого года в России могут возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997 года, а также пятирублевой, которую перестали выпускать после 1998 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заместителя председателя Центробанка Сергея Белова.

По его словам, в начале двухтысячных годов банкноты пользовались спросом, но быстро изнашивались.

— Поэтому было принято решение заменить их на монеты. И хотя в производстве они дороже, но мы выиграли за счет большей долговечности металлических денег. Сейчас изменились технологии, например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%, — объяснил он.

Белов также отметил, что с 2009 года стоимость металла значительно увеличилась, из-за чего чеканка металлических монет стала «затратной». Однако замены монет номиналом в 5 и 10 рублей не предполагается, и они продолжат находиться в обращении.

Фото: rosstat.gov.ru

30 июня Банк России представил новую купюру номиналом в 100 рублей: на ее лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского кремля с курантами, на обратной — Ржевский мемориал Советскому солдату.



Банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме. На ней есть QR-код, который ведет на страницу ЦБ, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности.

Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно.



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Максим Кокунин