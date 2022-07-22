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В МВД по Татарстану опровергли сообщения о пытках жителя Актанышского района

13:19, 22.07.2022 1
В МВД по Татарстану опровергли сообщения о пытках жителя Актанышского района
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В социальных сетях появилась информация о применении сотрудниками полиции насилия в отношении жителя Актанышского района. В пресс-службе МВД по Татарстану заявили, что информация не соответствует действительности.

Видеозапись о преступлении, якобы совершенном полицейскими, выложила в Сеть владелица местного продуктового магазина. До этого в торговой точке обнаружили нарушения при реализации алкоголя. При проверке магазина женщина вела себя вызывающе, всячески препятствовала законным действиям сотрудников полиции и угрожала им.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложный донос» (ст. 306 УК РФ).

В МВД по Татарстану добавили, что якобы потерпевший с заявлением в полицию и иные правоохранительные органы, а также в больницу не обращался.

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:30
    Мыслю так! ведомство всегда опровергает и не признаёт такие происшествия, что бы чистыми выйти из мутной воды и влетело по полной программе. Однако, после шума и массы жалоб граждан (как было раньше) СКР и прокуратура находит их, возбуждаются дела, и суд.
    Как например в ОП " Дальним" и других отделах. Значить, за такие липовые опровержения высокие должностные лица должны нести строгую ответственность в полть до увольнения.
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