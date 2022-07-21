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Россельхознадзор: в России продолжают подменять семгу форелью

05:33, 21.07.2022
Россельхознадзор: в России продолжают подменять семгу форелью
Фото: youtube.com

Производители рыбной продукции в России продолжают подменять семгу более дешевой форелью, констатировали в Россельхознадзоре.

Это подтверждают результаты постоянно проводимых исследований. Только в первом полугодии 2022 года среди 24 проб атлантического лосося (семги) для исследования его ДНК в 10 из них (что составляет 41%) обнаружили ДНК радужной форели.

Для уточнения определения видового состава пищевой рыбной продукции сотрудники лаборатории используют метод секвенирования или метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), сообщает «Интерфакс».

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Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляЭкономикаОбщество

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