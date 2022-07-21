Россельхознадзор: в России продолжают подменять семгу форелью
Производители рыбной продукции в России продолжают подменять семгу более дешевой форелью, констатировали в Россельхознадзоре.
Это подтверждают результаты постоянно проводимых исследований. Только в первом полугодии 2022 года среди 24 проб атлантического лосося (семги) для исследования его ДНК в 10 из них (что составляет 41%) обнаружили ДНК радужной форели.
Для уточнения определения видового состава пищевой рыбной продукции сотрудники лаборатории используют метод секвенирования или метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), сообщает «Интерфакс».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым