В Татарстане вышки 4G в этом году построят в 40 селах и деревнях вместо запланированных 61

Фото: Максим Платонов

Сотовые вышки формата 4G в этом году построят лишь в 40 малонаселенных пунктах Татарстана вместо запланированных 61. В целом в республике на данный момент насчитывается 624 населенных пункта, где нет возможности пользоваться мобильным интернетом.

— Мы планируем в первом квартале 23 года наверстать упущенное. В целом как будто небольшой перенос происходит, но общий объем программы мы, конечно, реализуем, — уточнил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.



Как объяснил министр, объем инвестиций в развитие инфраструктуры сотовой связи в этом году будет меньше, чем в предыдущие годы. Среди причин сокращения объемов финансирования со стороны компаний стали геополитические события, санкции и нарушение логистики.



Фото: Максима Платонова

— Ряд компаний, которые осуществляли поставки оборудования для сотовых операторов связи, такие как Erikson — вопрос стоит на паузе. Сейчас операторы связи свои инвестиционные проекты реализуют за счет тех существующих запасов, которые у них были. В этой части каких-то серьезных проблем в этом году не ждем, — уточнил Айрат Хайруллин.

В мае стало известно, что проект запуска сети 5G в Казанском кремле и метрополитене с учетом сложившейся ситуации временно поставили на паузу. В метро тестовую зону запустили еще год назад.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Ангелина Панченко