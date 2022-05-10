В Казани перенесли запуск сети 5G

Фото: Максим Платонов

Проект запуска сети 5G в Казанском кремле и метрополитене с учетом сложившейся ситуации временно поставили на паузу. Об этом сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.



По его словам, к этому вопросу планируется вернуться в конце мая, чтобы заняться им «более конкретно», сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В январе сообщалось о планах запуска 5G на территории Казанского кремля в 2022 году. Обсуждался и запуск сетей 5G на других общественных пространствах.

Еще в июня прошлого года в казанском метро запустили тестовую зону 5G. Сеть пятого поколения была доступна на всех станциях подземки для всех пассажиров, имеющих гаджеты с ее поддержкой.



Маргарита Головатенко