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Экс-баскетболист УНИКСа Браун подписал контракт с «Монако»

15:20, 17.07.2022
Экс-баскетболист УНИКСа Браун подписал контракт с «Монако»
Фото: asmonaco.basketball

Американский форвард, экс-форвард «УНИКСа» Джон Браун подписал контракт с «Монако». Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение рассчитано на 2 года. Браун начинал прошлый сезон в казанском УНИКСе, который позже покинул.

— Покидать Казань было непросто. У меня там были товарищи, с которыми я подружился. Они не хотели, чтобы я уезжал. Но они поняли мой выбор. В какой-то момент приходится принимать решения, не оглядываясь назад. Это именно то, что я сделал, — передает «РИА Новости» его слова.

Также казанский клуб покинул 27-летний нигерийский центровой Тони Джекири, Лоренцо Браун.

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