Экс-баскетболист УНИКСа Браун подписал контракт с «Монако»
Американский форвард, экс-форвард «УНИКСа» Джон Браун подписал контракт с «Монако». Об этом сообщается на сайте клуба.
Соглашение рассчитано на 2 года. Браун начинал прошлый сезон в казанском УНИКСе, который позже покинул.
— Покидать Казань было непросто. У меня там были товарищи, с которыми я подружился. Они не хотели, чтобы я уезжал. Но они поняли мой выбор. В какой-то момент приходится принимать решения, не оглядываясь назад. Это именно то, что я сделал, — передает «РИА Новости» его слова.
Также казанский клуб покинул 27-летний нигерийский центровой Тони Джекири, Лоренцо Браун.
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