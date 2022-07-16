В Татарстане зарегистрировали 40 случаев COVID-19

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 40 случаев коронавируса. За весь период пандемии в республике подтвердилось 153 209 заражений COVID-19.

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в Татарстане выздоровели три человека. Так, общее число вылечившихся в республике достигло 149 687.

Умерли за весь период 1 996 заболевших коронавирусом татарстанцев. За последние сутки случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано.

Фото: Максим Платонов

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Максим Кокунин