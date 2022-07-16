В России выявили 4 698 случаев заболевания коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России зарегистрировали 4 698 случаев заражения COVID-19. Всего заболевших по стране выявили 18 485 632 человека, госпитализировали за сутки 1 314 россиян, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 16 июля, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 2 879 человек. Всего вылечившихся зарегистрировано 17 906 326.

За сутки коронавирус унес жизни 41 россиянина. Всего от инфекции скончались 381 835 человек.

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Максим Кокунин