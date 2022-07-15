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В КЦ «Московский» пройдет лекция о современной музыке народов Поволжья

13:53, 15.07.2022 1
В КЦ «Московский» пройдет лекция о современной музыке народов Поволжья
Фото: vk.com/lugovyemari (группа «Луговые мари»)

Сегодня, 15 июля, заместитель главного редактора «Реального времени», музыкант и креативный продюсер лейбла Yummy Music Радиф Кашапов прочитает в КЦ «Московский» (ул. Академика Королева, 47) лекцию о современной музыке народов Поволжья: чувашей, удмуртов, татар, башкир, эрзя, мокши, марийцев.

Тема лекции — что общего у новых групп и проектов соседних регионов, чем они отличаются. Рассказ ведется с помощью видеороликов, демонстрирующих также и визуальную составляющую новой поволжской метакультуры.

Начало — в 19.00.

ОбществоКультура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:13
    Никогда не была в этом кц
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