В КЦ «Московский» пройдет лекция о современной музыке народов Поволжья
Сегодня, 15 июля, заместитель главного редактора «Реального времени», музыкант и креативный продюсер лейбла Yummy Music Радиф Кашапов прочитает в КЦ «Московский» (ул. Академика Королева, 47) лекцию о современной музыке народов Поволжья: чувашей, удмуртов, татар, башкир, эрзя, мокши, марийцев.
Тема лекции — что общего у новых групп и проектов соседних регионов, чем они отличаются. Рассказ ведется с помощью видеороликов, демонстрирующих также и визуальную составляющую новой поволжской метакультуры.
Начало — в 19.00.ОбществоКультура Татарстан
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