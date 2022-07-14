Казанскому ПАТП вынесли предостережение за то, что в автобусе брали 46 рублей за проезд

Госкомитет Татарстана по тарифам вынес предостережение МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» после того, как на одном из маршрутов в Казани брали за проезд 46 рублей наличными. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне в ведомство обратились казанцы, которые сообщили, что на участке маршрута «Станция метро «Яшьлек» — жилой массив «Крутушка» на автобусе №78 за проезд берут 46 рублей наличными. Руководство «ПАТП № 2» в ответ на запрос Госкомитета ответило, что объявление в автобусе с указанием завышенной стоимости проезда разместили ошибочно, его удалили в течение нескольких часов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Госкомитете Татарстана напомнили, что предельный максимальный тариф разовой поездки и провоза одного места багажа на автобусе при приобретении единовременного билета за наличный расчет в Казани составляет 36 рублей.



В начале июля перевозчики Казани установили на август 2022 года тарифы пополнения электронных проездных билетов, которые приобретаются на определенный срок.



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Татьяна Леухина