В Татарстане при проведении Курбан-байрама принесли в жертву 13,3 тысячи животных

В Татарстане при проведении курбан-байрама в специально отведенных для заклания местах принесли в жертву 13,3 тысячи голов скота, из которых крупного рогатого скота — 49, сообщили в ДУМ республики, подводя итоги проведения, подготовки и организации праздника.



В этом году для совершения обряда жертвоприношения организовали порядка 40 мест, подконтрольных мухтасибатам ДУМ Татарстана, в том числе в Казани — 17 мест. В столице Татарстана в специализированных местах в жертву принесли 5,7 тысячи голов скота.

Жертвенные животные в местах заклания прошли санитарный контроль и ветеринарную обработку, утилизация отходов была обеспечена, сообщили в управлении.

— Студенты и пожилые люди, инвалиды и бездомные, сироты и одинокие матери, многодетные и малоимущие семьи — все они, с нетерпением ожидавшие Курбан-байрам, получили в качестве гостинца и продовольственной помощи жертвенное мясо, независимо от своей национальной и религиозной принадлежности, — указали в ДУМ республики.

Фото: realnoevremya.ru

О том, как в Казани отмечали Курбан-байрам, — в фоторепортаже «Реального времени».

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Маргарита Головатенко