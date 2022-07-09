В Казани отмечают Курбан-байрам

09:35, 09.07.2022 32
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В Казани празднуют Курбан-байрам, который ежегодно отмечается в 10-й день месяца Зуль-Хиджа. Так, в 2.30 в столице Татарстана состоялся утренний намаз, а с 02.35 до 03.10 — рецитация Священного Корана. С 03.10 до 03.40 в мечетях прошел праздничный вагаз, а в 3.41 состоялся гает-намаз, после которого в 03.45 началась проповедь на арабском языке и чтение Корана.


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