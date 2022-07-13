Татарстанские рестораторы столкнулись с подорожанием местного мяса

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Многие люди уверены, что после начала спецоперации подорожали импортные продукты, но на самом деле цены больше поднялись на некоторые местные продукты, в том числе мясо. Об этом совладелец и гендиректор кафе «Сказка», председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Михаил Шарипов рассказал в прямом эфире «Реального времени».



— Для нас это изначально тоже было очень удивительно, когда, например, мы брали мясо, вырезку телячью местную год назад — по отличной дружбе с нашим фермером — за 850 рублей, а сейчас, учитывая наше сотрудничество не один десяток лет, он нам говорит: «Я вам по дружбе отдаю это же мясо по 1 250 рублей», — рассказал он.

На вопрос, почему повысились цены, несмотря на то, что корма и все прочее местное, фермер заявил, что повысился спрос на его продукцию — ею стали интересоваться москвичи и бизнесмены из других регионов. Им он продает мясо за 1,5 тысячи рублей.

— Логистические цепочки нарушились, цены на импорт взлетели, и вдруг все наконец-то обернули взоры на то, что есть рядом, — рассказал Михаил Шарипов.

Фото: Максим Платонов

Эксперт уже рассказывал «Реальному времени», что дорожают многие местные товары. Причина кроется в том, что сейчас на продукцию, произведенную в России, сильно увеличился спрос. При этом предложение быстро увеличиться не может, поэтому и растут цены.

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Татьяна Демина