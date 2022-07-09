«Россия-24» в Курбан-байрам покажет фильм «922 по Булгару»

По случаю празднования Курбан-байрам телеканал «Россия 24» покажет документальный фильм «922 по Булгару». Фильм был снят журналистом Станиславом Назаровым и посвящен 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Картина рассказывает о ценностях, которые люди пронесли через века. Жизнь в исламе раскрывается через истории людей и их стремление сохранить традиционные ценности.

Премьера состоится 9 июля в 15.30 и 22.30.

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани празднуют Курбан-байрам, который ежегодно отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа. Так, в 2.30 в столице Татарстана состоялся утренний намаз, а с 02.35 до 03.10 — рецитация Священного Корана. С 03.10 до 03.40 в мечетях прошел праздничный вагаз, а в 3.41 состоялся гает-намаз, после которого в 03.45 началась проповедь на арабском языке и чтение Корана. Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем поздравлении подчеркнул, что Курбан — это священная заповедь Всевышнего, и напомнил, что в непростое время человеческие качества и доброта особенно важны и востребованы. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин