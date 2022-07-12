Россияне считают, что доллар должен стоить менее 50 рублей — это много или мало?

39,8% россиян считают, что доллар должен стоить не дороже 50 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir.

18% считают оптимальным курс в 50—60 рублей за доллар, 9,8% — 60—70 рублей, 3,6% — 70—80 рублей, 3% — дороже 80 рублей. Также четверть опрошенных (25,8%) заявили, что им вообще безразлично, каким будет валютный курс. В целом долларовые накопления имеют всего 8% респондентов.

Министр финансов Антон Силуанов сегодня высказался относительно дешевого доллара: «Я не стал бы говорить, что доллар по 50 — это наша новая реальность. Да, курс у нас плавающий, поэтому сильный платежный баланс в результате снижения импорта, хороших поступлений от продажи энергоресурсов и ограничений по капитальным операциям давит на укрепление рубля. Такой курс негативно влияет на бюджет, ведь каждый рубль за доллар приносит нам примерно 130 миллиардов доходов».

Большинство россиян назвали желаемую цену за доллар в 50 рублей — это:

На 11,3 рубля меньше официального курса ЦБ на сегодня — 61,3 рубля за доллар.

официального курса ЦБ на сегодня — 61,3 рубля за доллар. На 8,3 рубля ниже курса на Мосбирже сегодня днем — 58,3 рубля за доллар.

курса на Мосбирже сегодня днем — 58,3 рубля за доллар. Столько же доллар последний раз стоил в мае 2015 года.

доллар последний раз стоил в мае 2015 года. В 2,4 раза меньше максимального курса доллара на бирже — в марте этого года он достиг 121,5 рубля.

максимального курса доллара на бирже — в марте этого года он достиг 121,5 рубля. В два раза больше курса доллара в сентябре 2008 года — он держался примерно на уровне 25 рублей.

курса доллара в сентябре 2008 года — он держался примерно на уровне 25 рублей. На 17 рублей больше стоимости доллара в начале 2014 года — около 33 рублей, после чего началось повышение.

стоимости доллара в начале 2014 года — около 33 рублей, после чего началось повышение. На 23,6 рубля меньше курса доллара за 2021 год — по данным ЦБ, он составлял 73,6 рубля.

курса доллара за 2021 год — по данным ЦБ, он составлял 73,6 рубля. Столько же стоил евро в 2014 году.

Дарья Пинегина