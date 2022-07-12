Новости общества

06:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане завершили ремонт участка дороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат

05:31, 12.07.2022 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
В Татарстане завершили ремонт участка дороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат
Фото: tatarstan.ru

В Татарстане выполнили ремонт участка автомобильной дороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат, км 11,795 — км 14,295, протяженностью 2,5 км. Работы выполнялись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На объекте выполнили работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия, по уширению проезжей части, укреплению обочин щебнем. На дорогу нанесли разметку, сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.

Фото: tatarstan.ru

Также ремонтные работы ведутся на участке км 48 + 480 — км 50 + 480 автомобильной дороги регионального значения Чистополь — Аксубаево» — Нурлат. Его протяженность — 2 км.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также