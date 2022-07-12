В Татарстане завершили ремонт участка дороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат
В Татарстане выполнили ремонт участка автомобильной дороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат, км 11,795 — км 14,295, протяженностью 2,5 км. Работы выполнялись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
На объекте выполнили работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия, по уширению проезжей части, укреплению обочин щебнем. На дорогу нанесли разметку, сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.
Также ремонтные работы ведутся на участке км 48 + 480 — км 50 + 480 автомобильной дороги регионального значения Чистополь — Аксубаево» — Нурлат. Его протяженность — 2 км.
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