Рустам Минниханов поручил контролировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в детских лагерях

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил вести постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологической ситуации в детских оздоровительных лагерях и следить за обеспечением безопасности детей.



Первая смена отдыха в лагерях завершилась на днях — для организации детского отдыха задействовали 1,1 тыс. организаций: в их числе загородные, пришкольные и палаточные лагеря, а также другие объекты отдыха. В первую смену отдохнуло более 86,5 тыс. детей.

В татарстанских лагерях организована вторая смена отдыха с общим охватом более 23,5 тыс. детей. На Черноморском побережье сейчас отдыхают 1,3 тыс. ребят из Татарстана, сообщает пресс-служба президента республики.

Фото: realnoevremya.ru

Руководству Роспотребнадзора, Минмолодежи и главам районов и городов поручено обеспечить неукоснительное соблюдение требований к организации отдыха детей.

В начале июля открылась первая смена нового лагеря в Крыму «Сэлэт — Ак Барс». В нем отдыхают дети из Татарстана и Республики Крым в возрасте 14—17 лет, прошедшие отбор через конкурс портфолио. Этим летом в лагере отдохнут более 600 детей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко