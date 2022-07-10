В результате стрельбы в ЮАР погибли 14 человек, еще 10 — пострадали

В окраине города Йоханнесбург в ЮАР произошла стрельба, из-за которой погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает издание Agence France-Presse со ссылкой на местную полицию.

Местные СМИ сообщают, что ЧП произошло в ночь с субботы на воскресенье в пригороде Соуэто.

По имеющейся сейчас информации, непосредственно во время стрельбы прибывшие на место сотрудники полиции зафиксировали смерть 12 человек, еще двое погибли в больнице из-за полученных ранений.

Также южноафриканский телеканал eNCA сообщил, что еще как минимум 10 человек пострадали. Трое из них находятся в критическом состоянии. По факту происшествия правоохранительные органы организовали проверку.

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Артем Гафаров