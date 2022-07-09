В Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической угрозы до 24 июля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подписал указ о продлении «желтого» уровня террористической опасности до 24 июля. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Он отметил, что до 24 июля также действует постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, 11 апреля в двух российских областях, граничащих с Украиной, объявили «желтый» уровень террористической опасности. «Желтый» уровень террористической опасности ввели в Белгородской области. На территории Брянской области также установили «желтый» уровень террористической опасности, который изначально должен был действовать лишь 15 суток — с 14 часов 11 апреля до 14 часов 25 апреля.

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Максим Кокунин