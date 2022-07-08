В Казани почти половина мужчин не делятся переживаниями с другими

Почти половина мужчин в Казани не делятся личными переживаниями с другими (48%), таковы данные опроса Skillbox и аналитического агентства ResearchMe ко Дню семьи, любви и верности среди более 1,2 тыс. респондентов по всей России в возрасте от 18 до 55 лет.



Большинство опрошенных объясняли это тем, что им сложно начать говорить о проблемах (29%), жалобы кажутся проявлением слабости (18%) и эгоизма (14%). Каждый пятый отметил отсутствие в своей жизни доверительных отношений.

Наиболее дискомфортная проблема, которую отмечали мужчины — финансовая нестабильность. Каждый десятый отмечает чувство неудовлетворенности работой, сложности с контролем эмоций, неумение радоваться моменту и высокую тревожность на фоне новостной повестки. Одиночество беспокоило лишь 5% опрошенных.

Респонденты вопреки гендерным стереотипам хотели бы свободно проявлять эмоции (41%), почти каждый пятый хотел бы работать ради призвания, а не денег. Каждый десятый отметил, что ему хотелось бы сделать перерыв в карьере. 2% мужчин отметили, что хотели бы заняться бытом и воспитанием детей.

Абсолютное большинство опрошенных женщин (73%) согласились с тем, что мужчинам сложнее открывать свою душу и делиться переживаниями. По их мнению, этому мешают страх показаться слабым (24%), общественные установки и воспитание в стиле «мужчины не плачут» (22%), нежелание обсуждать подобные вопросы (17%) и ранимость (12%).

80% женщин положительно относятся к тому, что мужчины делятся своими переживаниями, и лишь 5% считают это проявлением слабости.

Фото: realnoevremya.ru

Респонденты обоих полов считают, что помочь мужчинам открыться и проявлять эмоции помогут поддержка семьи и второй половинки — 52%, позитивные изменения в жизни — 13%, а еще сильное потрясение и работа с психологом — этот вариант выбрал каждый десятый респондент.

Согласно результатам опроса hh.ru, для 59% татарстанцев именно семья является приоритетом на ближайшее время. Разделяет это первенство работа (59%), а на втором месте — саморазвитие (57%)



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Маргарита Головатенко