Хедлайнером праздника Ивана Купалы в Зеленодольске стала Марина Девятова
В эти минуты в Зеленодольске продолжается праздник славянской культуры «Иван Купала», собравший в парке «Авангард» сотни горожан и гостей Зеленого дола.
На территории спорткомплекса «Авангард» развернулся городок с мастер-классами по древнерусскому письму, плетению браслетов, венков и изготовлению кукол-оберегов. Для гостей также открыты молодецкие забавы, детская игровая зона с росписью избушек, народные подворья с играми и фотозонами. А на территории городского озера каждый желающий смог сплести венок, сплясать в массовом хороводе вокруг озера и опустить венок в воду по традиционным обрядам.
На главной сцене КСК «Авангард» был организован театрализованный пролог и выступления ярких фольклорных коллективов Республики Татарстан и соседних регионов. Хедлайнерами стали Марина Девятова и этно-группа «Крапива». Девятова снискала славу как исполнительница народных песен. Она — лауреат международных фестивалей и конкурсов, финалистка телевизионного проекта «Народный артист-3». Девятова отметила особо теплую, уютную, почти семейную атмосферу праздника.
В финале мероприятия, которое завершится ближе к 22 часам, гостей ждет шоу театра огня «Джива», шоу джамперов-акробатов.
Семейные пары, которые прожили в браке более 25 лет, чествовали сегодня в Зеленодольске на сцене парка «Авангард». Здесь праздновали День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля и совпадает с Иваном Купалой, старинным славянским праздником.
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Справка
«Иван Купала» — народный праздник восточных славян, посвященный летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. Праздник воссоздает традиционные купальские обряды — плетение венков, гадания, прыжки через купальский костер. Народный обрядовый праздник проводится в Республике Татарстан с 1996 года. За эти годы он проводился в городе Казань, Нижнекамск, Набережные Челны.
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