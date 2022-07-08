Хедлайнером праздника Ивана Купалы в Зеленодольске стала Марина Девятова

Фото: Кристина Иванова

В эти минуты в Зеленодольске продолжается праздник славянской культуры «Иван Купала», собравший в парке «Авангард» сотни горожан и гостей Зеленого дола.



На территории спорткомплекса «Авангард» развернулся городок с мастер-классами по древнерусскому письму, плетению браслетов, венков и изготовлению кукол-оберегов. Для гостей также открыты молодецкие забавы, детская игровая зона с росписью избушек, народные подворья с играми и фотозонами. А на территории городского озера каждый желающий смог сплести венок, сплясать в массовом хороводе вокруг озера и опустить венок в воду по традиционным обрядам.

Фото: Кристина Иванова

На главной сцене КСК «Авангард» был организован театрализованный пролог и выступления ярких фольклорных коллективов Республики Татарстан и соседних регионов. Хедлайнерами стали Марина Девятова и этно-группа «Крапива». Девятова снискала славу как исполнительница народных песен. Она — лауреат международных фестивалей и конкурсов, финалистка телевизионного проекта «Народный артист-3». Девятова отметила особо теплую, уютную, почти семейную атмосферу праздника.

В финале мероприятия, которое завершится ближе к 22 часам, гостей ждет шоу театра огня «Джива», шоу джамперов-акробатов.



Фото: Кристина Иванова

Семейные пары, которые прожили в браке более 25 лет, чествовали сегодня в Зеленодольске на сцене парка «Авангард». Здесь праздновали День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля и совпадает с Иваном Купалой, старинным славянским праздником.

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Кристина Иванова