В Казани вечером в пятницу наблюдаются 8-балльные пробки
В Казани вечером в пятницу наблюдаются пробки в 8 баллов, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты».
В городе произошло несколько аварий. ДТП наблюдаются на ул. Кировская Дамба, ул. Марселя Салимжанова, ул. Чистопольской, ул. Болотникова, ул. Максимова, ул. Копылова. Сразу два ДТП отмечено на Мамадышском тракте.
В пробках стоят Щербаковский пер., ул. Лево-Булачная, ул. Пушкина, ул. Техническая, Оренбургский тракт, просп. Победы, ул. Дубравная, ул. Юлиуса Фучика, ул. Аграрная, ул. Космонавтов, Мамадышский тракт, ул. Академика Арбузова, просп. Ямашева, ул. Петра Витера.
6 июня на мосту «Миллениум образовалась пробка из-за массового ДТП. Столкнулись три-четыре машины.
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