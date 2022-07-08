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В Казани вечером в пятницу наблюдаются 8-балльные пробки

16:29, 08.07.2022 1
В Казани вечером в пятницу наблюдаются 8-балльные пробки
Фото: Максим Платонов

В Казани вечером в пятницу наблюдаются пробки в 8 баллов, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты».

В городе произошло несколько аварий. ДТП наблюдаются на ул. Кировская Дамба, ул. Марселя Салимжанова, ул. Чистопольской, ул. Болотникова, ул. Максимова, ул. Копылова. Сразу два ДТП отмечено на Мамадышском тракте.

В пробках стоят Щербаковский пер., ул. Лево-Булачная, ул. Пушкина, ул. Техническая, Оренбургский тракт, просп. Победы, ул. Дубравная, ул. Юлиуса Фучика, ул. Аграрная, ул. Космонавтов, Мамадышский тракт, ул. Академика Арбузова, просп. Ямашева, ул. Петра Витера.

Фото: скриншот

6 июня на мосту «Миллениум образовалась пробка из-за массового ДТП. Столкнулись три-четыре машины.

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Маргарита Головатенко
ОбществоАвто Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:22
    А что на м7 творится! Мммм
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