Петр Колтыпин: «Креативные индустрии — драйвер развития региональной экономики»

7 июля Волго-Вятский банк Сбербанка в рамках Российской креативной недели в Москве принял участие в собственной сессии Сбера «Регионы vs столица. Где живут креативные индустрии?», на которой выступил вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Петр Колтыпин.



Также спикерами стали:

Андрей Тубольцев , сооснователь и генеральный директор dreamlaser, генеральный продюсер Intervals Festival и сооснователь мультимедиа-арт-пространства ЦЕХ*;

, сооснователь и генеральный директор dreamlaser, генеральный продюсер Intervals Festival и сооснователь мультимедиа-арт-пространства ЦЕХ*; Илья Мирин , директор Казанского кампуса «Школы 21»;

, директор Казанского кампуса «Школы 21»; Вячеслав Правдзинский , директор АНО «Центр территориального развития Удмуртской Республики». Советник Главы Удмуртской Республики по вопросам развития городской среды. Сооснователь образовательного проекта «Дизайн-выходные»;

, директор АНО «Центр территориального развития Удмуртской Республики». Советник Главы Удмуртской Республики по вопросам развития городской среды. Сооснователь образовательного проекта «Дизайн-выходные»; Артем Геллер, управляющий партнер СМЕНА (aic), главный разработчик сайта Президента Российской Федерации.

Петр Колтыпин подчеркнул, что Сбер сегодня — это не только финансовая организация, но и дизайнерская компания. «Это долгий процесс, который мы запустили еще в 2010-х годах, одновременно с трансформацией банка в технологическую компанию. Дизайнерское сообщество нас уже признало, это подтверждают наши победы в таких премиях, как Red Dot, iF Design Award, Global Finance, за дизайн решения», — отметил он.



Участники встречи отметили важность развития креативных технологий в регионах страны. В ходе разговора были отмечены региональные проекты, которые самостоятельно смогли масштабироваться на федеральный и международный уровень. Например, проект «Цифровая деревня» в Удмуртии.



Петр Колтыпин рассказал про общественный центр Сбера в Нижнем Новгороде GARAGE, который расположен в здании аппарата территориального банка. Здесь проходят лекции, мастер-классы. Кроме того, на базе этого общественного пространства работает Sber Community Lab, где проводится обучение по направлениям видеоинжиниринга, инжиниринга мультимедийных проектов, графического и motion-дизайна, AR/VR.



Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Креативные индустрии создают необходимую базу и платформу для прогресса — это и предпринимательство, и развитие туристической привлекательности, и благоустройство территорий, что прямо влияет на наши стратегические цели. Мы прекрасно понимаем, какую дополнительную стоимость и позитивные эффекты для экономики и социальной сферы дает развитие данных индустрий в регионах и стране в целом».

8—10 июля Сбер продолжит свое участие в Российской креативной неделе:

8 июля 11.00 — 12.00 — «Дизайнер будущего: как изменятся тренды, где учиться профессии и какие навыки нужны бизнесу» : должен ли дизайнер уметь рисовать и писать код; какие навыки будут востребованы в профессии в ближайшем будущем; существуют ли мультидисциплинарные дизайнеры.

: должен ли дизайнер уметь рисовать и писать код; какие навыки будут востребованы в профессии в ближайшем будущем; существуют ли мультидисциплинарные дизайнеры. 8 июля 17.20—18.20 — «Дизайн устройств и цифровых продуктов: интерфейсы будущего»: что можно назвать интерфейсом; должны ли пользователи подстраиваться под интерфейс или интерфейс под своего пользователя; готовы ли пользователи к взаимодействию с голосовыми, жестовыми или нейроинтерфейсами; какие еще способы взаимодействия появятся в будущем и как отличить красивую фантазию от полезного инструмента.

что можно назвать интерфейсом; должны ли пользователи подстраиваться под интерфейс или интерфейс под своего пользователя; готовы ли пользователи к взаимодействию с голосовыми, жестовыми или нейроинтерфейсами; какие еще способы взаимодействия появятся в будущем и как отличить красивую фантазию от полезного инструмента. 8 июля 18.10—19.10 — «Практика исследований и инклюзивный подход как залог успешного развития сервиса»: как вовремя проведенные исследования могут повлиять на успешность продукта; какие методы и инструменты можно применить, чтобы понять своего пользователя; как развивать продукт на основе пользовательских данных и что означает «думать о каждом пользователе».

как вовремя проведенные исследования могут повлиять на успешность продукта; какие методы и инструменты можно применить, чтобы понять своего пользователя; как развивать продукт на основе пользовательских данных и что означает «думать о каждом пользователе». 10 июля 15.00—16.00 — «Типографика и шрифтовой дизайн в креативных индустриях»: зачем покупать шрифты для проекта и может ли шрифт заменить дизайнера; что предпочесть — разработку собственного шрифта или покупку готового; юридический ликбез по использованию шрифтов.

Кроме того, предусмотрены мастер-классы: «Технологические тренды в «Метаверсе» от Sber AR/VR Lab (9 июля 17.00—18.00) и «Практика работы R&D-лаборатории Сбера: методологии и инструментарий» от Лаборатории клиентского опыта Сбербанка (10 июля 13.20—14.20).

Трансляция сессий и мастер-классов Сбера, а также мероприятий с участием экспертов Сбера и компаний-партнеров будет доступна по ссылке https://promo.sber.ru/creativityweek.

Для очного участия в Российской креативной неделе необходимо пройти бесплатную регистрацию на сайте мероприятия.

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Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»