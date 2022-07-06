В Казани раскрыли кражу 1,7 миллиона рублей из салона автомобиля

В Казани раскрыли кражу из автомобиля — 37-летний житель города обратился в полицию с заявлением о пропаже 1,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Потерпевший днем припарковал автомобиль Porsche Cayenne около одного из торговых центров по улице Ямашева, после чего направился в ТЦ. В салоне машины он оставил сумку — в ней находились 1 364 000 рублей и 5 700 долларов. Когда мужчина вернулся, обнаружил пропажу денег, после чего обратился в полицию. По неофициальной информации, потерпевший владеет цветочным бизнесом в Казани.

Полицейские изучили видеозаписи. К автомобилю потерпевшего подъехал ВАЗ-2114, в салоне которого находились двое неизвестных. Один из них открыл дверь иномарки и забрал сумку с деньгами, после чего подозреваемые уехали за пределы города — в сторону Альметьевска.

Злоумышленников задержали в Бугульме. Ими оказались 39-летний уроженец Грузии, а также 40-летний уроженец Абхазии. Похищенное у них изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru

В июне стало известно, что в Казани возбудили уголовное дело против семейной пары из-за кражи 1 300 металлических листов с ограды строймаркета.

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Маргарита Головатенко