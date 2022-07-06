В Казань прибыла инспекция «Игр будущего»

Представители Оргкомитета «Игр будущего» прибыли в Казань 6 июля с первым инспекционным визитом. Цель поездки — осмотр арен и городской инфраструктуры для проведения первого технологичного турнира в феврале 2024 года.



Игры пройдут в Казани по 16 гибридным дисциплинам. Предполагается, что каждая из них следует концепции «фиджитал» (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию.

— <…> Несмотря на то, что в городе есть готовая спортивная инфраструктура, «приземлить» наши дисциплины, чтобы это было красиво для зрителей, и в то же время удобно для спортсменов и гостей, — это серьезная задача, — отметил руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.

Делегация за два дня визита посетит ряд городских площадок. Среди рассматриваемых для проведения международных соревнований — «Казань Экспо», «Баскет-холл», «Дворец спорта», «Татнефть Арена», «Пирамида», «Ак Барс Арена» и Деревня Универсиады. Отдельная рабочая встреча запланирована в Университете Иннополис.

— Казань — очень спортивный город. С другой стороны, сейчас в Татарстане идет Год цифровизации. Формат «Игр будущего» позволит развивать одновременно как спорт, так и смежные в технологичном ключе направления — IT, образование, — рассказал министр спорта республики Владимир Леонов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Соглашение по организации «Игр будущего — 2024» в Казани было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. О том, что известно об «Играх будущего», — в материале «Реального времени».

О том, что Казань выиграла право на проведение первых в истории «Игр будущего — 2024», стало известно 16 июня на ПМЭФ. Дмитрий Чернышенко назвал это заслуженной победой.

Как рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов, основной площадкой проведения «Игр будущего — 2024» в Казани станет выставочный комплекс Kazan Expo. Перед чемпионатом пройдут тестовые соревнования, поскольку по ряду дисциплин состязания еще ни разу не проводились

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Маргарита Головатенко