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«Мидтьюлланн» выкупил у «Рубина» Андерса Дрейера

07:55, 07.07.2022
«Мидтьюлланн» выкупил у «Рубина» Андерса Дрейера
Фото: rubin-kazan.ru

Датский полузащитник казанского «Рубина» Андерс Дрейер переходит в «Мидтьюлланн», сообщили в пресс-службе клуба столицы Татарстана.

Датский клуб выкупил футболиста — стороны договорились о полноценном трансфере 24-летнего спортсмена.

Андерс Дрейер перешел в «Рубин» из «Мидтьюлланна» в августе 2021 года. В марте этого года он воспользовался разрешением Международной федерации футбола (ФИФА) и вернулся в «Мидтьюлланн». Андерс сыграл за «Рубин» 14 матчей, в которых забил 8 голов.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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