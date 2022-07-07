«Мидтьюлланн» выкупил у «Рубина» Андерса Дрейера
Датский полузащитник казанского «Рубина» Андерс Дрейер переходит в «Мидтьюлланн», сообщили в пресс-службе клуба столицы Татарстана.
Датский клуб выкупил футболиста — стороны договорились о полноценном трансфере 24-летнего спортсмена.
Андерс Дрейер перешел в «Рубин» из «Мидтьюлланна» в августе 2021 года. В марте этого года он воспользовался разрешением Международной федерации футбола (ФИФА) и вернулся в «Мидтьюлланн». Андерс сыграл за «Рубин» 14 матчей, в которых забил 8 голов.
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