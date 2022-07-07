В Казани ограничили движение по улице Сабира Ахтямова

В Казани частично ограничили движение автомобильного транспорта по улице Ахтямова в связи с работами по устройству сети канализации, которые будут проходить поэтапно. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Частично закроют проезжую часть по улице Ахтямова до 14 июля возле пересечения с улицей Жиганова в направлении движения автотранспорта в сторону ул. Жиганова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 15 по 24 июля будет частично недоступна проезжая часть по ул. Ахтямова возле пересечения с ул. Жиганова в направлении движения автотранспорта в сторону ул. Полушкина.

С 25 по 31 июля ограничат движение по ул. Полушкина возле дома №5/5 стр. в сторону ул. Ахтямова. С 1 по 10 августа будет ограничено движение по ул. Полушкина возле дома №5/5 стр. в сторону ул. Камалеева.

Также в Казани продлили ограничение движения на участке автодороги по улице Столбова. Это связано с работами по прокладке коммуникаций.



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Татьяна Леухина