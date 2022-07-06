В Казани до конца июля продлили ограничение движения по улице Столбова

В Казани продлили ограничение движения на участке автодороги по улице Столбова. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Движение по проезжей части частично ограничили и полностью закрыли тротуар возле домов №1/3 и 11 по ул. Столбова до 25 июля. Это связано с работами по прокладке коммуникаций.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ограничение движения по этой улице изначально было с 23 мая по 26 июня. Там велись работы на водопроводе.

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Татьяна Леухина