Из прокуратуры Татарстана уволился гособвинитель Мусина и Нейдерова

Фото: realnoevremya.ru/ Олег Тихонов

По неявке прокурора не состоялось сегодняшнее заседание Верховного суда РТ по делу обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии Рашида Хачатряна (Джамбульского) и предполагаемых членов его ОПС. В суде объяснили: гособвинитель Руслан Губаев уволился со службы и новому обвинителю требуется время для ознакомления с материалами дела, сообщают источники «Реального времени».



Бывшие коллеги Губаева подтвердили его уход из прокуратуры Татарстана, не комментируя его причины.

Напомним, Руслан Губаев представлял сторону обвинения в целом ряде значимых уголовных процессов. Среди них — первое дело экс-руководителя «Татфондбанка» Роберта Мусина, главы Тюлячинского исполкома Рустяма Нуруллина, «положенца» по Татарстану Сергея Нейдерова и главы «Союза молодых лидеров инноваций» Рамиля Ибрагимова, которого судили за публичное оправдание теракта в гей-клубе Орландо.

Карьеру Губаев начинал в прокуратуре Бавлов больше десяти лет назад. В январе 2019-го был признан лучшим государственным обвинителем Татарстана.