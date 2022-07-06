Умер российский бард Леонид Сергеев

Фото: кадр видео / youtube.com

В возрасте 69 лет ушел из жизни российский бард и журналист Леонид Сергеев, об этом сообщается на странице бард-проекта «Станция Сибирь».

Леонид Сергеев родился 30 марта 1953 года в Бресте. В школе писал стихотворения, учился в музыкальной школе по классу фортепиано. С 1970 года писал песни, преимущественно на свои стихи. В 1975 году окончил историко-филологический факультет Казанского государственного университета.

В 1976-м Сергеев стал лауреатом фестиваля авторской песни памяти Валерия Грушина, переехал в Москву. Участвовал в знаменитой передаче «Веселые ребята», был ведущим телепрограммы «Лого», сотрудничал с киножурналами «Хочу все знать» и «Фитиль».



Фото: vk.com/stansibfest

Известные песни автора — «Колоколенка», «Тривиальная песенка о тривиальном сне», «Осень», «В нашем царстве-государстве» и др. Леонид выпустил порядка 20 альбомов, написал три книги.

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Маргарита Головатенко