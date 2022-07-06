Арбитражного управляющего дисквалифицировали из-за незаконного увольнения администратора бани в Зеленодольске

Фото: Максим Платонов (архив)

Арбитражному управляющему Рустаму Джапасбатову не удалось добиться отмены полугодовой дисквалификации, наложенной на него судом по заявлению Управления Росреестра по Татарстану. Вчера Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решения предыдущих судебных инстанций по этому делу.

Поясним: арбитражный управляющий был привлечен к административной ответственности по ч.3.1 ст.14.13 КоАП РФ (неисполнение обязанностей, установленных законом о банкротстве). К члену Ассоциации «Гарантия» Джапасбатову возникли претензии как к конкурсному управляющему зеленодольского МУП «Экоресурс». Сюда 22 декабря 2017 года приняли на работу до окончания конкурсного производства администратором бани №1 Разиду Казахмедову. Однако работнице предложили досрочно, 19 марта 2019 года, уволиться по собственному желанию, мотивировав это тем, что имущество предприятия продано, а новый собственник не нуждается в ее услугах. Она отказалась это сделать. 31 марта с женщиной все же расторгли трудовой договор по п. 2 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ (в связи с истечением срока действия). Казахмедова через Зеленодольский городской суд добилась восстановления в должности. С муниципального предприятия в ее пользу было взыскано 47 683 рубля среднего заработка за время вынужденного прогула с 1 апреля по 21 июня.

«Конкурсник» пытался опротестовать заочное судебное решение по бывшей работнице, но потерпел неудачу. Заново рассмотрев дело, горсуд признал увольнение незаконным. МУП обязали изменить в трудовой книжке администратора дату увольнения на 14 августа 2019 года и взыскали с него средний заработок за время вынужденного прогула с 1 апреля по 14 августа — 67 833 рубля. Было установлено, что управляющий, зная о рассмотрении иска Казахмедовой, 17 июня подал в Арбитражный суд республики ходатайство о завершении конкурсного производства (оно было закрыто 28 июня, а затем предприятие ликвидировали), чем нарушил права экс-работницы. Последняя в связи с этим потребовала взыскать с Джапасбатова убытки. Ее заявление было удовлетворено частично: на 67 833,39 рубля и 5 713,34 рубля судебных расходов, включая оплату госпошлины.

Сумма, взысканная в пользу Казахмедовой судом общей юрисдикции, относилась к текущим платежам второй очереди и подлежала погашению за счет конкурсной массы должника. В реестр МУП «Экосервис» были включены 6 кредиторов с требованиями 24,5 млн рублей, все они получили стопроцентное удовлетворение. Оставшееся имущество, включая больше 1 млн рублей денежных средств, было передано исполкому Зеленодольского района как собственнику предприятия. При этом управляющий не зарезервировал средства, достаточные для выплаты работнице, с которой неправомерно был расторгнут трудовой договор.

Фото: Максим Платонов

Суд пришел к выводу, что в результате ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим своих обязанностей оказались нарушены права и законные интересы наемного сотрудника предприятия. Причем выяснилось, что он уже повторно преступает закон. По делу о банкротстве ООО «Сервис индустриальных машин» из Набережных Челнов за превышение на 45 дней срока опубликования сообщения на ЕФРСБ ему было вынесено предупреждение. Повторное административное правонарушение предполагает дисквалификацию должностных лиц на срок от шести месяцев до трех лет. Джапасбатова наказали по минимуму.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Любовь Шебалова