При благоустройстве парков и скверов Татарстана используется минимум импортного оборудования

Фото: Максим Платонов

В Татарстане при благоустройстве парков и скверов используется минимум импортного оборудования и материалов. Об этом «Реальному времени» рассказала руководитель департамента архитектурных проектов фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

По ее словам, отечественные, а особенно татарстанские производители всегда были в приоритете. Материалы и оборудование заказывают не только внутри Татарстана, но и за его пределами, в других регионах.

— В исключительных случаях мы использовали импортное оборудование. Но в этом году мы пересмотрели часть изделий, изначально предполагающихся в проектах, и в большинстве заменим импортных производителей на отечественных. Например, мы использовали кабель из Испании, но сейчас меняем поставщика на компанию Lapp, Россия, — рассказала Наиля Зиннатуллина.

Наиля Зиннатуллина также рассказала о развитии dog-friendly среды в Татарстане. Два первых пространства, где появятся зоны для собак с уникальным оборудованием, — Прибрежный в Набережных Челнах и парк у казанского ЖК «Салават купере».

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