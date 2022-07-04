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Компания из ОАЭ приобрела магазины Reserved, Cropp, House и Mohito в России

22:59, 04.07.2022
Компания из ОАЭ приобрела магазины Reserved, Cropp, House и Mohito в России
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Акции российской дочерней компании польского ретейлера LPP SA (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay) «Ре Трэйдинг» купила компания Far East Services — FZCO. Такие данные появились в ЕГРЮЛ.

Far East Services — FZCO приобрела 95% уставного капитала ретейлера. Владельцем еще 5% стала генеральный директор LPP S.А. в России Анна Пилюгина.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Весной польский ретейлер и производитель одежды LPP, управляющий брендами Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay, объявил о продаже своего российского подразделения китайскому консорциуму. Помимо Казани, магазины этих брендов стали открываться в Набережных Челнах, Нижнекамске и других городах. Подробности — в материале «Реального времени». Напомним, в Казани работают три магазина Reserved, три магазина Sinsay, три магазина Cropp, два магазина House, один магазин Mohito.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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