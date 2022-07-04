Казанский суд рассмотрит дело о разглашении коммерческой тайны

В Казани отдали под суд 44-летнюю бизнес-леди — бывшего замдиректора по общим вопросам и персоналу в одной из компаний. Ее обвиняют в попытке хищения 3 млн рублей и незаконном разглашении коммерческой тайны.



Фигурантка находится под подпиской о невыезде и вину частично признает, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

По версии следствия, с февраля 2020 года по март 2021 года обвиняемая скопировала на флешку базу данных о контрагентах своей компании, составляющую коммерческую тайну, а после увольнения использовала эти сведения в своих интересах и даже попыталась продать третьим лицам.

Также силовики полагают, что с марта 2021-го по январь текущего года бывшая замдиректора распространила заведомо ложную информацию, якобы по ее заявлению в ее бывшей компании проводят проверку сотрудники правоохранительных органов. За помощь «в благоприятном исходе проверки» и возврат флешки с базой данных дама запросила с бывших коллег 3 млн рублей и при их получении была задержана с поличным.