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В Казани сорвалась сделка по открытию дилерского центра Bentley

14:00, 04.07.2022 5
В Казани сорвалась сделка по открытию дилерского центра Bentley
Фото: pixaboy.com

Татарстан мог стать седьмым регионом присутствия Bentley в России после двух столиц, Екатеринбурга, Самары, Краснодара и Красноярска, однако договоренность была сорвана из-за геополитических событий. Автосалон должен был открыться на улице Профсоюзной в Казани.

— У нас должен был быть крупный контракт, мы намеревались открыть в Казани автосалон Bentley Audi на Профсоюзной, но сделка сорвалась. Все уже согласовали, но потом началась спецоперация России на Украине, и отношения резко ухудшились, — сообщил «Реальному времени» генеральный директор компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров.

В целом рынок коммерческой недвижимости в Казани, как и по Татарстану и стране, просел. По данным брокеров, сейчас больше действуют субъекты малого и среднего бизнеса, нежели крупные игроки.

Татарстан мог стать седьмым регионом присутствия Bentley в России после двух столиц, Екатеринбурга, Самары, Краснодара и Красноярска (на фото). Источник: Яндекс Карты

Несостоявшийся шоурум Bentley в Казани

Как выяснило наше издание, «Бентли Россия» начала активно искать партнеров в Казани еще в начале прошлого года. Компании с устойчивым финансовым положением и опытом работы в автомобильном бизнесе (премиальном либо люксовом сегментах) приглашали принять участие в тендере на открытие постоянного дилерского центра Bentley согласно стандартам компании Bentley Motors. Среди основных требований к претендентам на дилерство были:

  • наличие помещения для организации эксклюзивного шоу-рума Bentley (собственность либо аренда) на первой линии оживленной магистрали в премиальном и люксовом окружении, минимальной площадью 250 кв. м и возможностью экспонирования трех автомобилей;
  • наличие помещения для организации сервисного обслуживания и ремонта автомобилей Bentley (допускается совмещение сервисных мощностей на базе существующей сервисной станции с выделенными подъемниками и постом приемки);
  • готовность обеспечить запуск постоянного дилерского предприятия Bentley не позднее 30 ноября 2021 года.

Позднее сроки запуска сдвинули. Договоренность открыть дилерский центр была достигнута в начале года, но события февраля помешали воплотить проект в жизнь. В минувшем году компания продала свыше 14 659 автомобилей (+31% к 2020 году), из них российским клиентам — более 330 автомобилей (+ 11% к 2020 году).

Василя Ширшова
БизнесТранспорт Татарстан

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 04 июл
    ваще не жалко
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    Анонимно 04 июл
    Да)
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  • Анонимно 04 июл
    Ну вот.. Теперь буду думать куда сдавать свою Нексию на трейд-ин...
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  • Анонимно 04 июл
    Раз собирались открыть шоурум автомобилей такого класса в Казани, значит есть у людей деньги
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    Анонимно 04 июл
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