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В Челнах подросток упал с амфитеатра и сломал позвоночник

17:55, 02.07.2022
В Челнах подросток упал с амфитеатра и сломал позвоночник
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах накануне поздно вечером подросток упал с амфитеатра на площади Азатлык и сломал позвоночник. Об этом сообщает Chelny-biz.ru.

По сообщению очевидцев, подросток упал на крышу летней веранды кафе, а потом на асфальт. На место вызвали бригаду скорой помощи. Подростка увезли в медучреждение.

Сейчас он находится в КДМЦ. Ему диагностирован компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника.

Фото: realnoevremya.ru

В Альметьевске спасатели сняли с дерева 12-летнего мальчика. Он оказался на высоте четвертого этажа, когда полез за мячиком.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоМедицина Татарстан

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