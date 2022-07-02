В Челнах подросток упал с амфитеатра и сломал позвоночник

В Набережных Челнах накануне поздно вечером подросток упал с амфитеатра на площади Азатлык и сломал позвоночник. Об этом сообщает Chelny-biz.ru.



По сообщению очевидцев, подросток упал на крышу летней веранды кафе, а потом на асфальт. На место вызвали бригаду скорой помощи. Подростка увезли в медучреждение.

Сейчас он находится в КДМЦ. Ему диагностирован компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко