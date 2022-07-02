В Альметьевске спасатели сняли с дерева 12-летнего мальчика

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Альметьевске спасатели сняли с дерева 12-летнего мальчика — он оказался на высоте четвертого этажа, когда полез за мячиком, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



На место вызова выезжали спасатели ПСП поисково-спасательной службы РТ и пожарные ПСЧ-65. Мальчика сняли с дерева с помощью трехколесной лестницы и передали сотрудникам скорой помощи.

В конце июня в Казани спасли мужчину 1960 года рождения, зацепившегося рукой за штырь балконной решетки, — мужчина хотел попасть к себе в квартиру через балкон на первом этаже на улице Олонецкой, 4а



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Маргарита Головатенко