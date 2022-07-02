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В Альметьевске спасатели сняли с дерева 12-летнего мальчика

15:25, 02.07.2022 2
В Альметьевске спасатели сняли с дерева 12-летнего мальчика
Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Альметьевске спасатели сняли с дерева 12-летнего мальчика — он оказался на высоте четвертого этажа, когда полез за мячиком, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

На место вызова выезжали спасатели ПСП поисково-спасательной службы РТ и пожарные ПСЧ-65. Мальчика сняли с дерева с помощью трехколесной лестницы и передали сотрудникам скорой помощи.

В конце июня в Казани спасли мужчину 1960 года рождения, зацепившегося рукой за штырь балконной решетки, — мужчина хотел попасть к себе в квартиру через балкон на первом этаже на улице Олонецкой, 4а

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 02 июл
    Ну хулиган) слава богу спасли!
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  • Анонимно 03 июл
    Они до сих пор на деревьях сидят...
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